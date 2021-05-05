بالفيديو .. اشتباكات قوية عقب لقاء النصر والفيصلي .. وطرد لنجم العالمي

اشتباكات قوية في لقاء النصر والفيصلي

ضربت حالة من الاشتباكات عقب لقاء النصر والفيصلي، التي انتهت بفوز العالمي بأربع أهداف مقابل 3، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر تمكن من خطف النقاط، أمام فريق صعب للغاية مثل الفيصلي الذي يمتلك الكثير من الإمكانيات ويقدم مستويات كبيرة في الموسم الحالي.

ودخل كلًا من محمد مران لاعب النصر وحسين قاسم لاعب الفيصلي عقب إطلاق صافرة النهاية في اشتباكات قوية، وقام اللاعبين بإبعادهما عن بعضهما من أجل إنهاء الأزمة.

وجاءت الأزمة بعد قيام مران بالدخول في مشادة مع قاسم بسبب تدخل الأخير عليه في أخر كرات المباراة، ليقوم اللاعبين بتهدئة الأمور على رأسهم وليد عبدالله حارس مرمى العالمي.

🎥 | جانب من الأحداث التي شهدتها المباراة بعد صافرة الحكم.#النصر_الفيصلي pic.twitter.com/pTSKPxadCW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 5, 2021

وقام الحكم بمعاقبة اللاعبان حيث حصل مران على بطاقة صفراء ثانية وتم طرده، بينما حصل قاسم لاعب الفيصلي على بطاقة صفراء.

🎥 | حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه لاعب النصر محمد مران.#النصر_الفيصلي pic.twitter.com/dnNtOC4mDP — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 5, 2021

النصر بفوزه على الفيصلي صعد للمركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة في المركز الـ12 بالدوري السعودي للمحترفين.