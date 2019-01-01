بالفيديو .. أساطير دفاع البرازيل والأرجنتين يكشفون خطة تعطيل صلاح

اعترف ثلاثة من أفضل ظهراء العصر الحديث في ملاعب كرة القدم الأوروبية، بصعوبة الحد من خطورة النجم المصري محمد صلاح، وذلك في لقاء مقتضب للثلاثي مع شبكة قنوات (be IN).

وجاء تعقيب الثلاثي اللاتيني، ضمن تغطية الشبكة الرياضية لأحداث مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا، التي ستجمع صاحب الأرض المنتخب المصري بمنتخب زيبمبابوي.

أول من أجاب على السؤال المعقد "كيف يُمكن إيقاف صلاح"؟ أسطورة الإنتر والمنتخب الأرجنتين خافيير زانيتي، الذي أشار إلى ضرورة إجباره على الركض على أطراف الملعب، لمنعه من الاختراق من العمق، وذلك بحسب تعبيره "سيكون أمرًا معقدًا"، لقدرة صلاح على التسديد والاختراق من العمق.

أما أيقونة البرازيل وروما وميلان كافو، فابتسم قائلاً "إذا كنت مطالب بإيقاف فسوف أضربه"، ثم اعترف بضرورة بذل قصارى جهده للتعامل مع سرعة الفرعون، وهو تقريبا ما أشار إليه زاباليتا، بالتشديد على ضرورة الاقتراب منه وعدم منحه الفرصة لاستلام الكرة بأريحية.

وسيقود صلاح حملة الفراعنة في البطولة الأفريقية، بلقاء الافتتاح، وسيعقبه مباراتي جمهورية الكونغو وأوغندا، في رحلة البحث عن كأس أفريقيا الثامنة في تاريخ بلاد، وبعد خسارة لقب النسخة الأخيرة أمام أسود الكاميرون بنتيجة 2-1.