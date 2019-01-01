بالفيديو .. أبو تريكة يَعد المعز علي بتسليمه أول هدية متفق عليها

أثنى أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، على الأداء الذي قدمه بطل آسيا المنتخب القطري، في مباراته الأولى في "كوبا أمريكا"، ضد الباراجواي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

ورغم تأخر العنابي بهدفين نظيفين حتى أول ربع ساعة من الشوط الثاني، إلا أنه فاجأ خصمه اللاتيني بريمونتادا مذهلة، بدأها هداف بطولة آسيا المعز علي بهدف عند الدقيقة 68، قبل أن يضيف لاعب باراجواي جونزاليس هدف التعادل القطري بالنيران الصديقة.

وفي تحليله على السهرة اللاتينية عبر قنوات (be IN)، تغزل تريكة في أداء المنتخب القطري بوجه عام، والمهاجم الشاب المعز علي بالأخص، متعهدًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل البطولة، وهي مكافأة المعز بهدية مع كل هدف.

وقال تريكة أنه الآن بات ملزمًا بتقديم أولى الهدايا، ورغم ضغوط رفاقه في الاستوديو التحليلي لمعرفة نوع الهدية، إلا أن أيقونة النادي الأهلي في العشرية الماضية، تفنن في المراوغة كما نشاهد أدناه.

الجدير بالذكر أن تعادل المنتخب القطري جعله يتقاسم المركز الثاني مع المنتخب الباراجوياني، ولكل منهما نقطة، بفارق نقطتين عن المنتخب الكولومبي، الذي صعق ليو ميسي ورفاقه بثنائية نظيفة في فجر الأحد.