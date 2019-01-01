بالفيديو .. أبو تريكة يُبرز أسباب وصول الجزائر لنهائي أمم إفريقيا

أبو تريكة يتغزل في بلماضي ورجاله

استفاض أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، في مدح المنتخب الجزائري ومدربه الوطني جمال بلماضي، وذلك أثناء تحليله على المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا عبر شاشة (be IN) الرياضية.

وأقرب الماجيكو بأحقية محاربي الصحراء في الوصول للمباراة النهائية للكان، للمرة الثالثة في تاريخهم، والأولى منذ 29 عامًا، وذلك بفضل العمل الجماعي، الذي قاده من مقاعد البدلاء المدرب البالغ من العمر 43 عامًا.

وقال تريكة أثناء تحليله إن "المجموعة هي النجم"، وهذا ما نجح فيه بلماضي مع الخضر منذ بداية الكان ذو الصبغة الفرعونية، مُشيدًا بما وصفه "خلق مجموعة متجانسة بروح قتالية عالية"، وهو ما ساعد محرز ورفاقه للوصول لأبعد مكان في البطولة الأقوى في تاريخ القارة، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.

ولفت بطل إفريقيا عامي 2006 و2008، إلى أن المنتخب الجزائري لم يكن مرشحًا قبل بداية البطولة، عكس أسود التيرانجا، منذ البداية وهم على رأس المرشحين للوصول إلى النهائي، جنبًا إلى جنب مع المنتخب الغاني والبلد المنظم، إلا أن الجميع تفاجئ بالعروض الرائعة للمنتخب الجزائري، وقال عنه "أظهر شخصية البطل".

شاهد تحليل تريكة لوصول الجزائر للمباراة النهائية.