بالشماريخ والأهازيج .. استقبال حافل لجارديم من جمهور شباب الأهلي

استقبال خاص للمدرب البرتغالي بالإمارات

حرصت جماهير شباب الأهلي الإماراتي، على تنظيم استقبال خاص للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم؛ الذي تولى المسؤولية، خلفًا للمدرب الإماراتي مهدي علي.

كيف استقبلت جماهير شباب الأهلي جارديم؟

حرص عدد من جماهير شباب الأهلي، على التواجد أمام مقر النادي اليوم الأربعاء، لتنظيم استقبال خاص بالمدرب البرتغالي الذي سيقود الفريق الفترة القادمة.

الجماهير استقبلت جارديم بالأهازيج وإشعال الشماريخ، للتعبير عن فرحتهم بقدومه لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل، وقام أحد ممثلي النادي بمنح جارديم باقة من الزهور، ووشاح نادي شباب الأهلي.

وتوجه ليوناردو إلى داخل نادي شباب الأهلي، في زيارته الأولى بعد أن تم الإعلان عن التعاقد معه من جانب إدارة النادي خلال شهر يونيو الماضي، لتكون هي التجربة العربية الثانية له بعد تجربته مع الهلال.

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جماهير شباب الاهلي الاماراتي تحتفل بجارديم 🔥 pic.twitter.com/CG4zNoFwyM — باسل 📊 (@Bsl_09) July 6, 2022

ماذا قدم جارديم مع نادي الهلال؟

استطاع ليوناردو أن يقود الهلال للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

ولكن مستوى الهلال لم يقنع مسؤوليه تحت قيادة جارديم، خاصة على المستوى المحلي، حيث ابتعد الفريق عن صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وتمت إقالة جارديم من تدريب الهلال، بعد أن فشل في تحقيق المركز الثالث بكأس العالم للأندية، بعد الخسارة على يد الأهلي المصري بأربعة أهداف دون رد.

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