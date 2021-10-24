بالرغم من الفوز بالكلاسيكو .. كورتوا يثير رعب جمهور ريال مدريد

كورتوا يتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا..

أثار تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الرعب في قلوب جمهور فريقه، بالرغم من حسم الميرينجي لكلاسيكو الكرة الإسبانية اليوم، على ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف.

وعاد ريال مدريد، إلى صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه بمباراة اليوم، برصيد 20 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة، وكنا نستحوذ بشكل جيد ودافعنا بشكل جيد، ولم نسمح لهم بخلق فرص، ولكن ربما لم تكن اللمسة الأخيرة ناجحة لنا في الكثير من الأوقات".

ماذا قال كورتوا عن إصابته أمام برشلونة؟

وكشف كورتوا في تصريحاته، شعوره ببعض الآلام مما تسبب في قلق مشجعي فريقه، وقال عن إصابته: "شعرت ببعض الألم في الركبة، ولكن كان بإمكاني التحمل ومواصلة اللقاء، أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا".

وعن تعليمات أنشيلوتي في المباراة، قال كورتوا: "لم نكن نلعب ونبني الهجمات من الخط الخلفي، المدرب كان يطلب منا أن نلعب كرات طويلة، وألا نلعب بجنون ونندفع خاصة عندما نكون متقدمين، يجب أن نكون منظمين".

كيف يرى كورتوا وضع برشلونة في الدوري الإسباني؟

وعن رأيه في تأثير خسارة الكلاسيكو على برشلونة، قال الحارس البلجيكي: "برشلونة فريق كبير، وسيكون دائمًا متواجد في المنافسة، المنافسة في الدوري هذا الموسم صعبة للغاية والمستويات متقاربة، هناك العديد من المباريات الصعبة لكل الفرق حتى نهاية الدوري".

وحول مطالبات لاعبي برشلونة باحتساب ضربة جزاء للفريق بسبب لمس توني كروس الكرة بيده، علق كورتوا: "الكرة كانت مشتركة وطبيعية وغير مقصودة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيستضيف أوساسونا، مساء الأربعاء المقبل في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

اقرأ أيضًا..

الكلاسيكو .. أنشيلوتي يُغرق كومان وأزمة القرار تصنع انتصار

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟ ومن الأكثر فوزًا بالكلاسيكو؟