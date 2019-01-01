بالتعاون مع جيسوس - آل الشيخ يعلن عن إنشاء أكاديمية خيرية للمواهب

رئيس هيئة الرياضة السابق يرغب في رد الجميل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق ورئيس هيئة الترفيه حاليًا، عن تكفله بإنشاء أكاديمية خيرية، لاستكشاف المواهب في كرة القدم، بالتعاون مع البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال.

آل الشيخ كان قد تمت إقالته منذ أشهر من رئاسة هيئة الرياضة، وتم تكليف عبد العزيز بن تركي بخلافته.

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وأوضح رئيس هيئة الرياضة السابق أنه سيكون بإنشاء الأكاديمية من حسابه الخاص، على أن يكون مقرها الرياض، حيث ستقام على مساحة 100 ألف متر مربع.

تركي آل الشيخ أشار إلى أنه فضل الاستعانة خبرات جيسوس في مشروعه لما لديه من بصمة واضحة في ثلاث أكاديميات بالبرتغال وأوروبا، مؤكدًا أنه سيتم الاستعانة بمدربين عالميين آخرين، بجانب الاعتماد على أحدث طرق التدريب وتقنياته الفنية.

وأكد أن الأكاديمية ستكون مجانًا للسعوديين ومواليد المملكة والمقيمين فيها، متمنيًا أن يتخرج منها نجوم يمثلون المنتخب السعودي في الدوريات العالمية.

لوطني الحبيب وأبنائه 🇸🇦🙏❤ pic.twitter.com/XXahn17o6v — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٢ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن جيسوس تمت إقالته من تدريب الهلال في أواخر يناير الماضي، بعد رفضه الاستمرار مع الزعيم بالموسم المقبل، وتولى الكرواتي زوران ماميتش المسؤولية بدلًا منه.