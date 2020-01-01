بالاك يرجح كفة بايرن ميونخ أمام تشيلسي

تشيلسي يعاني من نقص الخبرات..

رجح مايكل بالاك، نجم بايرن ميونخ وتشيلسي السايق، كفة الفريق البافاري لعبور البلوز، عندما يلتقيان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ سيواجه تشيلسي في ستامفورد بريدج، يوم 25 فبراير الجاري بمباراة الذهاب، بينما يقام لقاء العودة في ميونخ بـ18 مارس المقبل.

وقال بالاك، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بالنسبة لي، بايرن ميونخ هو المفضل للعبور إلى الدوري التالي".

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وأضاف الدولي الألماني السابق: "تشيلسي كان مضطرًا للاعتماد على اللاعبين الشباب؛ بسبب حظره من سوق الانتقالات، كما أن مدربه فرانك لامبارد، لا يمتلك خبرات كثيرة، وهذه ميزة في صالح البايرن".

وأتم: "بايرن ميونخ يعيش حاليًا حالة من الاستقرار مقارنة بالخريف الماضي، ومع هذا لا ينبغي التقليل من فريق تشيلسي الشاب، فقد ينفجر خلال تلك المواجهتين".

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج، أقرب ملاحقيه.