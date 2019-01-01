بالاك يتوقع انتقال سهم لايبزيج إلى بايرن ميونخ الصيف المقبل

قائد ألمانيا السابق يستبعد سينارو بقاء صاحب الـ23 عامًا مع ناديه

رفض أسطورة الكرة الألمانية مايكل بالاك استبعاد سيناريو انتقال مواطنه تيمو فيرنر إلى صفوف بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك رغم تمسك إدارة لايبزيج ببقاء نجم الفريق لفترة طويلة.

واقترن اسم الدولي الألماني بسلطان الكرة الألمانية طوال نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية، مع ذلك، لم يتلق صاحب الـ23 عامًا أية عروض رسمية من قبل الإدارة البافارية.

وأشيع كذلك أنه تلقى عروضًا من أندية أخرى خارج ألمانيا، أبرزها كان من إشبيلية وأتليتكو مدريد، إلا أن صاحب الشأن أخمد هذه الشائعات بشكل مؤقت، بوضع القلم على عقد ارتباطه بملعب "ريد بول آرينا" لأربع سنوات قادمة.

مع ذلك، أشار لاعب بايرن ميونخ السابق إلى صعوبة بقاء فيرنر مع ناديه، خاصة بعد التطور المُذهل في مستواه في الآونة الأخيرة.

وقال بالاك الذي ارتدى قميص البايرن في 157 مناسبة بين عامي 2002 و2006 لشبكة TZ "لقد أظهر تمسكه بالبقاء مع لايبزيج بتمديد عقدهن لكني أتوقع انتقاله إلى بايرن ميونخ العام المقبل، وربما يبقى مع فريقه لموسم آخر".

رونالدو متأثرًا: "تمنيت لو كان والدي يشاهد ما وصلت إليه الآن" 👏 pic.twitter.com/i5PeVHe5yQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وسبق لفيرنر أن أثار الجدل حول مستقبله، حتى بعد توقيع عقد الولاء لناديه الحالي، بقوله "لا أستبعد حدوث أي شيء"، وهو ما يعزز من حين لآخر شائعات رحيله عن لايبزيج.