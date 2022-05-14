بالأرقام.. لا أحد في العالم يستطيع تكذيب محمد صلاح!

المصري محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي والعالم في الوقت الراهن، وهو متصدر ترتيب هدافي البريميرليج لهذا الموسم إلى الآن، ومن المرشحين الأوائل لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام.

المصري هو أحد المفاتيح الهامة التي أوصلت ليفربول لما هو عليه الآن، في المعترك الأخير من الموسم لا يزال منافسًا شرسًا على اللقب، وأيضًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

هل صلاح هو أفضل جناح في العالم؟

تصريحات محمد صلاح الأخيرة التي قال فيها إنه أفضل لاعب في العالم في مركزه ألقت الضوء على أرقامه الإعجازية حقًا، والتي تثبت إلى درجة كبيرة أن المصري لم يكن مبالغًا.

صلاح قال في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "إذا قارنتني بأي لاعب في مركزي، ليس فقط في فريقي ولكن في العالم، سترى أنني الأفضل".

وأضاف: "أركز دائمًا على عملي وأفعل كل ما بوسعي وأرقامي أكبر إثبات على كلامي".. مردفًا: "أفضل دائمًا دخول تحديات جديدة، كي أعمل بطريقة مختلفة وأصنع الفارق كما هو واجبي دائمًا".

ورغم الإحباطات التي مر بها صلاح هذا العام بعدما أخفق في تأهيل منتخب بلاده إلى كأس العالم، وخسر نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال، إلا أن المصري يثبت دائمًا أن أرقامه تتحدث عن نفسها.

أرقام صلاح خلال موسم 2021-2022

سجل صلاح هذا الموسم 30 هدفًا في 48 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات وذلك رغم الغياب عن مباريات عدة أثناء التوقف الدولي الذي شارك فيه بمسابقة كأس أمم إفريقيا.

بالنسبة للاعبي الدوريات الخمسة الكبرى وخلال المسابقة المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، يتربع صلاح على عرش التسجيل بين الأجنحة في القارة العجوز، وصل إلى هدفه رقم 30، وهو بعيد على مستوى الدوريات من أقرب منافسيه وهو لاعب رين مارتين تيريير صاحب 21 هدفًا وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بذات الرصيد.

من المهم أيضًا أن نذكر أن صلاح يملك 15 صناعة في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا بينما لا يملك تيريير على سبيل المثال سوى صناعة وحيدة في الدوري الفرنسي.

بعد ذلك سنجد زميل صلاح في ليفربول، ساديو ماني صاحب الـ 20 هدفًا، بينما ستجد أن فينيسيوس جونيور وموسى ديابي على بعد 13 هدفًا من النجم المصري.

المصري أدلى بتصريح يبدو أنه درسه بشكل جيد قبل أن يلقيه، والدليل أن الأرقام تثبت صحة حديث صلاح.

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