بالأرقام - كلاسيكو سيدات ريال مدريد وبرشلونة يتفوق على الرجال

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي صباح اليوم الجمعة، أن إيقاع مبيعات تذاكر مباراة الفريق، أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات لا يتوقف، وتم بيع 70 ألف تذكرة.

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، في نهاية شهر مارس المقبل.

وبالرغم من أن المباراة ستكون يوم 30 مارس، إلا أنه بعد طرح التذاكر بثلاثة أيام فقط، تم بيع 70 ألف تذكرة حتى الآن.

وكان اليوم الأول في عملية طرح التذاكر خاص بالأعضاء الذين كانت تذاكرهم مقابل 2.5 يورو، وفي اليومين التاليين تم طرح التذاكر للجمهور، وتم بيع 70% من سعة الاستاد.

وتبلغ سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة 99354 مقعدًا، ووفقًا لإجراءات محاربة فيروس كورونا فإن الحضور يقتصر على 70% من سعة الملعب، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، شددت على أن الملعب سيكون ممتلئًا في يوم المباراة وهذا سبب استمرار بيع التذاكر.

وفي سياق متصل، يستعد فريق برشلونة سيدات لمواجهة نظيره ريال مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني للسيدات مساء الأربعاء المقبل.

وكان فريق برشلونة للرجال، قد واجه فريق ريال مدريد للرجال، مساء الأربعاء الماضي في نصف نهائي السوبر الإسباني، والذي استضافته السعودية، وخسر فيه الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.