بالاتفاق مع الأهلي .. أليوسكي في طريقه إلى بشكتاش

اللاعب المقدوني في طريقه للرحيل عن الأهلي

أصبح المقدوني أزجيان أليوسكي؛ الظهير الأيسر لفريق الأهلي، على أعتاب الانتقال إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد هبوط فريقه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

أليوسكي يقترب من الانضمام إلى بشكتاش

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، على أن أليوسكي اقترب من العودة مجددًا إلى أوروبا، وذلك من بوابة نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك بعد اتفاق تم بين أليوسكي وإدارة الأهلي، وذلك بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى، ليقترب أزجيان من بشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسيحصل النادي الأهلي على مبلغ أكثر من 2 مليون يورو، في صفقة إعارة أزجيان أليوسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يستبعد أليوسكي من قائمة معسكر تركيا

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي، عن قائمة الفريق المشاركة في المعسكر المقام في تركيا استعدادًا للموسم المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد المقدوني أليوسكي، تمهيدًا لإعارته إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل أليوسكي إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ويرغب الآن في الرحيل بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو.