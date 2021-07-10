بالأسماء .. "مذبحة" مينيزيس تُطيح بـ10 لاعبين من النصر

الفريق يشهد ثورة على صعيد لاعبيه

ينطلق النصر اليوم إلى بلغاريا لبدء معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، وقد وصل إلى هناك بالفعل الثلاثي الأجنبي أندرسون تاليسكا وبيتروس وفينسنت أبو بكر، ومن المتوقع أن ينضم لهم اليوم عبد الرزاق حمدالله قادمًا من المغرب.

النصر لم يحظ بموسم جيد في 2020-2021، ويرغب النادي في التعويض من خلال المنافسة بشراسة على الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا في الموسم القادم، ولذلك أجرت الإدارة العديد من التغييرات على قائمة اللاعبين بالتنسيق مع المدير الفني مانو مينيزيس.

من هم الـ10 لاعبين الذين تخلى النصر عنهم هذا الصيف؟

الصيف تخلى عن 10 لاعبين هذا الصيف، أبرزهم الرباعي الأجنبي كيم جين سو ومايكون بيريرا وبراد جونز ونور الدين أمرابط بانتهاء عقودهم وعدم تجديدها لمواسم أخرى، وإن كان الباب لم يُغلق تمامًا في وجه الجناح المغربي.

العالمي تخلى كذلك عن نجمه المخضرم يحيى الشهري الذي سُمح له بالرحيل بعد 8 سنوات بالقميص الأصفر، ولم يختلف مصير زميله عبد الرحمن الدوسري الذي انضم إلى الفيصلي.

إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر واصلت عملية "تغيير الجلد" ببيع المهاجم السعودي فراس البريكان إلى الفتح مقابل 7 ملايين ريال سعودي تقريبًا ولاعب الوسط سعود زيدان إلى الحزم مقابل 3 ملايين ريال، وإعارة نواف العقيدي إلى الفيحاء وباسم السيالي إلى الطائي.

8 لاعبين ينتظرون قرار مينيزيس لتحديد مستقبلهم مع النصر

المدرب البرازيلي قرر اصطحاب اللاعبين العائدين من الإعارة معه إلى بلغاريا، حيث سيُقيمهم من جديد ويُحدد مستقبلهم مع النصر، سواء كان البقاء للموسم القادم أو الرحيل نهائيًا أو الإعارة.

وأبرز هؤلاء اللاعبين عبد الفتاح آدم وحمد آل منصور وأمين بخاري وعبد الرحمن الشمري وصالح آل عباس وفهد الجميعة ونواف الفرشان ونايف الماس.

ومن المقرر أن يُحسم مصير هؤلاء الـ8 مع بداية أغسطس القادم، إذ سينتهي المعسكر الخارجي في النمسا في الثاني من أغسطس.

ما هي صفقات النصر الجديدة؟

النصر لم يُتم أي صفقة محلية حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفي، لكنه مرتبط بعدد من لاعبي الدوري السعودي وأبرزهم فواز القرني حارس مرمى الاتحاد وثنائي الأهلي عمر السومة ومحمد العويس.

النادي نجح في ضم أندرسون تاليسكا بعد صراع مع الهلال وفينسنت أبو بكر بالتفوق على الاتحاد، وقد أعاد جلال الدين ماشاريبوف بعد انتهاء إعارته إلى شباب الأهلي.

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