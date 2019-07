بالأرقام | ميسي أكثر أرجنتيني شارك في كوبا أمريكا

أضحى ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، أكثر من شارك في كوبا أمريكا عبر تاريخ البيسيليستي بعد ظهوره أساسيًا أمام تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأرجنتين خسرت من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا بينما فشلت تشيلي في الوصول للنهائي بعد الهزيمة من بيرو.

وأصبحت مباراة اللاروخا هي الـ 27 للبرغوث في كوبا أمريكا ليتفوق على خافيير ماسكيرانو صاحب الـ 26 مشاركة في البطولة.

ويأتي خافيير زانيتي في المركز الثالث بواقع 22 مباراة يليه خوسيه سالومون 21 مباراة ثم أوسكار روجيري بالعدد ذاته.

جدير بالذكر أنّ البولجا وصل إلى 3 نهائيات في كوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016 دون أن يحقق البطولة.

