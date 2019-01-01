بالأرقام| منتخب بنين يقتحم التاريخ.. الكاميرون إلى الأمام رغم التعادلات

غانا وغينيا بيساو يسجلان رقما قياسياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهدت مباريات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا والتي انتهت بتعادل سلبي بين بنين والكاميرون، وفوز غانا على غينيا بيساو 2-0، مجموعة من الأرقام الجديدة.

تأهل منتخب بنين إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، فيما حافظ منتخب الكاميرون على نظافة شباكه للمرة السادسة في آخر 7 مباريات له بكأس الأمم.

أيضاً لا يزال منتخب الكاميرون بلا هزيمة لآخر 9 مباريات في البطولة بـ4 انتصارات و5 تعادلات، بفارق 3 مباريات عن أفضل سلسلة لهم (12) بين فبراير 2000 وفبراير 2004، حيث توج الكاميرون وقتها باللقب مرتين على التوالي في 2000 و2002.

على الناحية الأخرى تأهل المنتخب الغاني للأدوار الإقصائية للمرة السابعة على التوالي، في نسخ 2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019.

أيضاً شهدت تلك المباراة 3 كرات في القائمين والعارضة من غينيا واثنتين من غانا، بمجموع 5 كرات في مباراة واحدة وهو الرقم الأكبر منذ بداية جمع أوبتا للأرقام في تلك المسابقة عام 2010.