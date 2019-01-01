بالأرقام | مصر الأكثر تعرضًا للتهديد في أمم إفريقيا

لغة الأرقام لا تكذب

كشفت لغة الأرقام والإحصائيات عن أسباب قلق وخوف الجماهير المصرية على منتخب بلادها، حتى بعد نجاحه في الوصول للعلامة الكاملة، بإسقاط خصومه الثلاثة في أول 3 مباريات في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا على أراضي الفراعنة.

واستهل أصدقاء صلاح حملة البحث عن الكأس الثامنة في تاريخ مصر، بتخطي زيمبابوي بهدف نظيف، ثم جمهورية الكونغو بهدفين دون رد، قبل أن يُضيف إليهم منتخب أوغندا في آخر ساعات الأحد، في اللقاء الختامي لمواجهات مرحلة المجموعات.

ومع ذلك، هناك حالة من القلق تُسيطر على القطاع الأكبر من جمهور الكرة في مصر، بسبب عامل التوفيق الذي ابتسم للمنتخب في مبارياته الثلاث، على غرار ما حدث في مباراة الكونغو، بوقوف العارضة مع محمد الشناوي مرتين، وكذا تألقه اللافت في اللقاء الثالث، بالتصدي لأكثر من 3 فرص مُحققة بنسبة 100%.

وبالنظر للغة الأرقام، فتقول إن المنتخب المصري أضحى أول منتخب منظم يفوز بمبارياته الثلاث دون أن تهتز شباكه، لكن المؤشر الخطير، أنه في نفس الوقت، المنتخب الأكثر تعرضًا للتهديد، بإطلاق 47 تصويبة على مرمى محمد الشناوي، أكثر بستة أضعاف من كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ البداية.

لكن من جانب آخر، نجح المنتخب المصري في معادلة رقم نظيره العاجي، بتفادي الهزيمة في 16 مباراة على مستوى مرحلة مجموعات الكان، حقق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في أربعة، أما منتخب ساحل العاج، فقد حقق 16 انتصارًا في الفترة بين عامي 2008 و2017 في نفس المرحلة.

وعلى سيرة مصر أيضًا، تكفل صلاح بتسجيل آخر هدفين لمصر من تسديد مباشرة على المرمى في الكان، أما المحمدي، فقد سجل هدفين في آخر مباراتين في البطولة، وذلك بعد اكتفائه بهدف يتيم في آخر 13 مباراة.

وبالنسبة للمنتخب الأوغندي، فقد ضمن الترشح للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 1978، عندما وصلوا إلى المباراة النهائية، وهذه المواجهة كانت الخامسة لهم ضد الفراعنة، وأيضًا الهزيمة الخامسة، بنسبة 100% هزيمة في مواجهات أوغندا ضد مصر.