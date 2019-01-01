بالأرقام .. محرز يواصل إحراج بيب جوارديولا

محارب الصحراء ينفجر في وجه الأسود

ساهم النجم الجزائري رياض محرز في نجاح مانشستر سيتي في قلب الطاولة على تشيلسي في الشوط الأول، للقمة التي أسدل الستار على شوطها الأول بتقدم أصحاب ملعب "الاتحاد" بهدفين لهدف.

وتمكن الفرنسي نجولو كانتي من وضع أسود غرب لندن في المقدمة عند الدقيقة 21، قبل أن يرد عليه البلجيكي كيفن دي بروينه بتسجيل هدف التعديل في الدقيقة 29، ليتبعه محارب الصحراء بهدف الأسبقية السماوي قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين بثماني دقائق.

وبتألق محرز وظهوره بمستوى لافت، يكون قد واصل إحراج الفيلسوف الكاتالوني، الذي أخرجه من حساباته في الفترة التي سبقت أسبوع الفيفا الأخير.

وبتوقيعه على هدف التقدم الثاني، يكون الدولي الجزائري قد شارك في 10 أهداف من مشاركته في 11 مباراة بقميص السكاي بلوز في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ورسم محرز لوحة فنية رائعة، بالمرور من اثنين مدافعين داخل منطقة الجزاء برشاقته المعروفة عنه، وفي الأخير غالط الحارس البرازيلي إديرسون بتسديدة أرضية في المكان المستحيل في المرمى، ليرفع رصيده لأربعة أهداف بالإضافة لست تمريرات حاسمة.

ويسعى المان سيتي لتحقيق الفوز في هذه المباراة، منها لمصالحة جماهيره بعد خيبة أمل السقوط أمام ليفربول بنتيجة 1-3 في قمة "أنفيلد روود" الأخيرة، وأيضًا للتشبث بأمل المنافسة على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

وإذا فاز المان سيتي، سيعيد فارق النقاط التسع مع ليفربول، وسينفرد بالمركز الثالث بفارق نقطة عن الوصيف ليستر سيتي بعد فوزه على برايتون، بينما الفريق اللندني، يحتاج للثلاث نقاط، ليتساوى مرة أخرى في عدد النقاط مع الثعالب.