بالأرقام .. مبابي يُدون المئوية الأولى في سجله التهديفي

مارس النجم الفرنسي اليافع كيليان مبابي، هوايته المفضلة منذ ظهوره على الساحة، بتحقيق أرقام تفوق عمره في الملاعب، وفي العادة يحتاج اللاعب سنوات أكثر لتحقيقها.

واليوم الاثنين، أضاف رقمًا جديدًا، بالوصول لهدفه الشخصي رقم 100، مع فرقه موناكو وباريس سان جيرمان بالإضافة لمنتخب بلاده.

وزار صاحب الـ20 عامًا شباك منتخب أندورا، في واحدة من مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لليورو، والتي انتهى شوطها الأول بثلاثية فرنسية نظيفة.

حال زيدان الآن : 😂😂👇 pic.twitter.com/Xkwp0ehnXc — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

وبذلك حتى الآن، يكون مبابي قد رفع رصيد أهدافه مع المنتخب الفرنسي لـ13 هدفًا، بجانب أهدافه الـ78 مع فرقه، ليكتب أول مئوية تهديفية في مباراته رقم 180.

وكان الموهوب الفرنسي قاب قوسين أو أدنى من معادلة أهداف ليو ميسي في السباق على جائزة "الحذاء الذهبي"، لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أنه توقف عند الهدف الـ33، متأخرًا عن البرغوث بثلاثة أهداف.