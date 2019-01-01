بالأرقام .. مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو

مبابي يغرد وحده وحده

واصل اليافع الفرنسي كيليان مبابي عروضه المخيفة، بقيادة باريس سان جيرمان لاكتساح ضيفه الجنوبي مارسيليا برباعية نظيفة مع الرأفة، في كلاسيكو فرنسا الذي جرى مساء الأحد على ملعب "حديقة الأمراء" في الجولة الحادية عشر لليج1.

وشارك بطل العالم زميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الرباعية، بتناوب الاثنين على زيارة شباك الحارس ستيف مانداندا في مناسبتين، لتبقى صدارة الليج1 في مأمن، بوصول البطل 6 مرات في آخر ثمانية مواسم للنقطة الـ27، بفارق ثماني نقاط عن أقرب المتفائلين نانت.

وبتوقيعه على هدفين، يكون مبابي قد ساهم في 30 هدف لباريس سان جيرمان على مستوى الدوري المحلي في عام 2019، بمعدل 24 هدفًا بجانب ست تمريرات حاسمة، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الكبرى، بما فيهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

لتكن هذه اللقطة الجميلة هي نهاية يومك! ❤️👬 pic.twitter.com/T1AWIsmNI7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

وعاد مبابي من إصابته ليكشر عن أنيابه بتسجيل خمسة أهداف في غضون 3 أيام، استهلها بهاتريك في كلوب بروج في سهرة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، بجانب ثنائيته في مارسيليا، غير أنه عزز فرصه في الاحتفاظ بجائزة هداف الدوري الفرنسي برفع رصيده لأربعة أهداف في ست مباريات.