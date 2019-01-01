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بالأرقام| ماني يواصل مطاردة صلاح.. ويتقدم في سباق الأفارقة

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ماني يجتاز يايا توريه ويصبح رابع الهدافين الأفارقة للبريميرليج..

 

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

ليلة ممتازة يعيشها ليفربول بالفعل، متقدماً على هدرسفيلد بأربعة أهداف ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي.

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الأرقام التي جمعها الريدز من تلك المباراة لم تتوقف فقط عند أسرع هدف في تاريخ النادي مع البريميرليج، ولا حتى ضمان استمرار الصدارة بينه وبين مانشستر سيتي.

الهدف الثاني الذي سجله ساديو ماني رفع رصيده إلى 63 هدفاً في البريميرليج، ليصبح رابع الهدافين الأفارقة للمسابقة، مجتازاً يايا توريه نجم مانشستر سيتي السابق، ولكن ماني لم يتوقف هنا، إذ سجل الرابع ليرفع رصيده من الأهداف إلى 64.

الصدارة لا تزال من نصيب ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي بـ104 هدفاً، يليه التوجولي إيمانويل أديبايور (97) ثم النيجيري ياكوبو (95)، المسافة لا زالت كبيرة، ولكن الوقت لا زال طويلاً أيضاً.

ماني بدوره سجل هدفه رقم 20 هذا الموسم في البريميرليج، لأول مرة في مسيرته.

أيضاً بات ليفربول أول نادي يملك لاعبين سجلا 20 هدفاً فأكثر هذا الموسم، منذ ليفربول نفسه! في 2013-2014 بثنائية لويس سواريز ودانييل ستوريدج.

أما عن صانع الهدف أندرو روبرتسون، فقد بات ثالث مدافع يصنع 10 أهداف فأكثر في موسم واحد بتاريخ البريميرليج، بعد ليتون باينز (11 في 2010-2011) وأندي هينكليف (11 في 1994-1995).

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