بالأرقام .. ماني يُعيد أمجاد الأفارقة في السوبر الأوروبي

بعد هدفه في تشيلسي

أعاد النجم السنغالي ساديو ماني إلى الأذهان، أمجاد أبناء قارته السمراء في بطولة كأس السوبر الأوروبية، وذلك بعد هدفه في مرمى تشيلسي في المباراة الجارية في هذه الأثناء على ملعب "فودافون آرينا" في اسطنبول.

وتأخر أحمر الميرسيسايد في النهاية، باستقبال هدف عن طريق أوليفييه جيرو قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يُعيد أسد التيرانجا فريقه إلى المباراة، بإدراك هدف التعديل مع بداية الشوط الثاني.

⭐️جيرو هو صاحب الهدف الأول لـ"تشيلسي" في عهد لامبارد.👏#ليفربول_تشيلسي pic.twitter.com/GXAicdvtnn — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

وبهذا الهدف، أصبح هداف البريميرليج الموسم الماضي مناصفة مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج، أول لاعب إفريقي يسجل هدفًا في مباراة كأس السوبر الأوروبية، منذ أن فعلها المالي فردريك كانوتيه بقميص إشبيلية في مرمى برشلونة.