بالأرقام .. مانشستر سيتي عقدة الأندية اللندنية

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد

حافظ مانشستر سيتي على سجله الذهبي في زياراته الأخيرة لعاصمة الضباب، بإضافة كريستال بالاس لقائمة ضحاياه، بالفوز عليه بهدفين نظيفين في عقر داره "سيلهرست بارك"، لحساب الجولة التاسعة للبريميرليج.

ورغم معاناة الفريق السماوي، الذي خاض الـ90 دقيقة بدون مركزه الأصلي قلب دفاع، إلا أنه نجح في تخطي النسور اللندنية، بتسجيل هدفين في دقيقتين عن طريق جابرييل جيسوس ودافيد سيلفا.

وبهذا الفوز، يكون السيتيزينز قد واصل تكريس عقدته للأندية اللندنية، وذلك بتحقيق الفوز عليهم 10 مرات مقابل هزيمة واحدة في آخر 11 زيارة للمدنية.

وكان تشيلسي الفريق اللندني الوحيد الذي تصدى للغزو السماوي، بثنائية نجولو كانتي ودافيد لويز في ديسمبر من العام الماضي.

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تجدر الإشارة إلى أن انتصار السيتي جعله يرفع رصيده لـ19 نقطة، ليقلص الفارق لخمس نقاط مع متصدر البريميرليج ليفربول، قبل زيارته لملعب "أولد ترافورد" لمواجهة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد غدًا الأحد ضمن منافسات نفس الجولة.