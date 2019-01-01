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بالأرقام - مارتينيز منقذ سكالوني وأجويرو ينافس ميسي

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Getty Images
تعرف على الأرقام القياسية في مباراة الأرجنتين وقطر

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل لوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، هدف الافتتاح أمام قطر في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة على قطر لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه فنزويلا.

وأصبح مهاجم إنتر الإيطالي أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني بواقع 5 أهداف، يليه الهداف التاريخي ليونيل ميسي.

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كما أتم البيسيليستي 11 تسديدة على مرمى العنابي في الشوط الأول في تطور واضح عن مباراتي باراجواي وكولومبيا والتي سجل فيها التانجو كرة واحدة فقط.

سيرجيو أجويرو وصل إلى الهدف رقم 40 له مع منتخب الأرجنتين في 93 مباراة وهو الثامن له في كوبا أمريكا في 17 مباراة لعبها.

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل 9 أهداف في كوبا أمريكا خلال جميع مشاركاته.

وأصبح ميسي ضمن أكثر 10 لاعبين مشاركة في كوبا أمريكا بواقع 24 مباراة.

ومنذ المسمى الجديد للبطولة في 1993 ولم يخرج الأرجنتين من دور المجموعات وتأهل في 10 مرات من أصل 10 مشاركات ولم يغب سوى مرة واحدة في نسخة 2001.

ولم يحقق التانجو البطولة منذ 1993 حينما انتصرت على المكسيك في النهائي. 

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