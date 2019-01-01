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بالأرقام - مارتينيز منقذ سكالوني في الأرجنتين

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Getty Images
تعرف على الأرقام القياسية في مباراة الأرجنتين وقطر

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل لوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، هدف الافتتاح أمام قطر في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين تفوقت بعد أربعة دقائق فقط وبحاجة إلى الفوز للتواجد في ربع النهائي.

وأصبح مهاجم إنتر الإيطالي أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني بواقع 3 أهداف، بالتساوي مع ليونيل ميسي.

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سكالوني تولى تدريب التانجو بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم على يد فرنسا وإقالة خورخي سامباولي.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين لم تسجل قبل مباراة قطر سوى هدف وحيد من توقيع ميسي وجاء أمام باراجواي بعد احتساب الحكم ركلة جزاء.

ولم يحقق التانجو البطولة منذ 1993 حينما انتصرت على المكسيك في النهائي. 

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