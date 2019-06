بالأرقام - مارتينيز منقذ سكالوني في الأرجنتين

سجل لوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، هدف الافتتاح أمام قطر في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين تفوقت بعد أربعة دقائق فقط وبحاجة إلى الفوز للتواجد في ربع النهائي.

وأصبح مهاجم إنتر الإيطالي أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني بواقع 3 أهداف، بالتساوي مع ليونيل ميسي.

5 - Lautaro Martínez scored the opening goal for 🇦🇷 against 🇶🇦; he has scored the most goals (5) for La Albiceleste under Lionel Scaloni (3, Lionel Messi). Bull.#CopaAmerica pic.twitter.com/GGpINnRH31