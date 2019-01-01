بالأرقام - ماذا قدم عبد الله السعيد أمام الأهلي؟

ما الذي قدمه عبد الله السعيد خلال أول مباراة له مع بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

فاز بيراميدز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، والمؤجلة من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق وليد أزارو خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح بيراميدز في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني.

محمد فاروق استغل عرضية متقنة من عبد الله السعيد، ليضعها برأسه في المرمى، وسجل السعيد الهدف الثاني بعد عرضية من البرازيلي كينو.

عبد الله السعيد تمكن من قيادة فريقه بيراميدز لتحقيق الفوز على الأهلي، في أول مباراة له في الدوري الممتاز بقميص بيراميدز.

لماذا تُوج النجم المصري @MoSalah بالجائزة 👑🇪🇬🏆 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

سجل السعيد هدفًا وصنع آخر، واستطاع أن يشتت كرة واحدة، وتعرض لخطأ واحد، ولعب 3 ركلات ركنية.

وصنع السعيد فرصتين للتسجيل خلال المباراة، تم استغلال واحدة بتسجيل هدفًا عن طريق محمد فاروق، وقدم مراوغتين ناجحتين.

وقدم السعيد أداءًا دفاعيًا رائعًا، حيث استطاع أن يقطع الكرة 4 مرات من لاعبي الأهلي.