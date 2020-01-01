بالأرقام - ماذا قدم رباعي الدفاع "الأقدم" في الدوري السعودي للمحترفين؟

4 مدافعين أجانب هم الأقدم في الدوري السعودي للمحترفين

شهد الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة، توافد الكثير من اللاعبين الأجانب المميزين وقدموا أداء أكثر من رائع مع أنديتهم.

الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، متوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

ونسعى خلال التوقف الحالي رصد بعض الأرقام الخاصة باللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين.

المزيد من الفرق

وخلال التقرير التالي نرصد لكم المدافعين الأكثر خوضًا للقاءات في الدوري السعودي "الأقدم"، والمستمرين حتى الأن في البطولة.

1 – ريكاردو ماتشادو – التعاون

خاض ماتشادو رفقة التعاون 111 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، منذ أن انضم لسكري القصيم في موسم 2015 – 2016.

لعب المدافع البرتغالي 9417 دقيقة، حقق الفوز مع التعاون في 47 مباراة وتلقى 37 هزيمة بينما تعادل في 28 لقاء، ونجح في تسجيل 8 أهداف.

وعلى المستوى الدفاعي، حقق ماتشادو 55 عرقلة ناجحة خلال مشاركاته بالإضافة إلى 42 اعتراضًا للهجمات بالإضافة إلى 274 إبعاد للكرة بالرأس.

2 – إيجور روسي – الفيصلي

خاض روسي مع الفيصلي خلال المواسم الماضية 84 مباراة، منذ أن انضم إلى العنابي بالدوري السعودي منذ موسم 2016 – 2017

ولعب المدافع البرازيلي 7536 دقيقة، حيث حقق الفوز مع الفيصلي في 32 مباراة وتلقى 28 هزيمة وتعادل في 24 لقاء، وأحرز 11 هدفًا.

وعلى المستوى الدفاعي، تمكن روسي من تحقيق 51 عرقلة ناجحة، و66 اعتراض للكرة أمام المرمى، بالإضافة إلى 226 إبعاد بالرأس.

3 – برونو أوفيني "النصر والاتحاد"

خاض أوفيني في الدوري السعودي للمحترفين، 77 مباراة مع كلًا من النصر والاتحاد خلال المواسم الأخيرة حيث لعب للعالمي من موسم 2016 – 2017 حتى 2019 - 2020 وللعميد من شهر يناير الماضي.

لعب البرازيلي 6728 دقيقة، حيث حقق 43 فوز في الدوري السعودي وتلقى 17 هزيمة بالإضافة إلى 17 تعادل، أحرز خلالهم 5 أهداف.

وعلى المستوى الدفاعي، حقق 56 عرقلة ناجحة، و43 اعتراض للكرة أمام المرمى، بالإضافة إلى 123 إبعاد للكرة بالرأس.

4 – جمال بلعمري – الشباب

خاض جمال بلعمري مع الشباب في الدوري السعودي للمحترفين 67 مباراة، بعدما انضم لفريق الليوث في موسم 2016 – 2017.

لعب المدافع الجزائري في 5852 دقيقة، حيث حقق الفوز مع الشباب 28 فوز وتلقى 22 هزيمة وتعادل في 17 لقاء، وأحرز بلعمري هدفًا واحدًا.

وعلى المستوى الدفاعي، حقق بلعمري 180 عرقلة ناجحة بالإضافة غلى 40 اعتراض للكرة أمام المرمى و146 إبعاد للكرة بالرأس.