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الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام| ليلة سعيدة لثنائي "سيلفا" في مانشستر سيتي

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أحدهما يصنع الهدف الأول للآخر..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع 20 للبريميرليج، تسجيل المزيد من الأرقام لصالح الفريق السماوي.

 

جاء ذلك بعد أن سجل ديفيد سيلفا الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، وهو هدفه رقم 70 مع الفريق إجمالاً.

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على صعيد البريميرليج هذا الهدف هو رقم 54 للإسباني، الأمر الذي جعله ثاني أكثر الإسبان تسجيلاً في الدوري الإنجليزي.

 

ويحتل فيرناندو توريس الصدارة بـ85 هدفاً، بينما يأتي دييجو كوستا بـ52 هدفاً في المركز الثالث، ثم سيسك فابريجاس بـ50 هدفاً، ومثلهم لخوان ماتا.

 

على الجانب الآخر صنع البرتغالي برناردو سيلفا هذا الهدف، ما جعله مشاركاً في 10 أهداف هذا الموسم بـ19 مشاركة.

جاء هذا الرقم بواقع 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليعادل رقمه الإجمالي في الموسم الماضي خلال 35 مشاركة، بواقع 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

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