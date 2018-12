بالأرقام| ليلة سعيدة لثنائي "سيلفا" في مانشستر سيتي

شهدت مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع 20 للبريميرليج، تسجيل المزيد من الأرقام لصالح الفريق السماوي.

على صعيد البريميرليج هذا الهدف هو رقم 54 للإسباني، الأمر الذي جعله ثاني أكثر الإسبان تسجيلاً في الدوري الإنجليزي.

David Silva scores his 7️⃣0️⃣th goal for @ManCity and his 5️⃣4️⃣th in the @premierleague

ويحتل فيرناندو توريس الصدارة بـ85 هدفاً، بينما يأتي دييجو كوستا بـ52 هدفاً في المركز الثالث، ثم سيسك فابريجاس بـ50 هدفاً، ومثلهم لخوان ماتا.

10 - Bernardo Silva has been directly involved in 10 goals in 19 Premier League apps this season (5 goals, 5 assists), equalling his total in 2017-18 in 35 games (6 goals, 4 assists). Progression. — OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2018