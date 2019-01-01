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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بالأرقام| ليلة تحطيم ملعب أتلتيكو مدريد

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الثلاثية الأولى على واندا ميتروبوليتانو..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ريال مدريد على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

 

الهدف الأول أتى بتوقيع كاسيميرو في الدقيقة 15:09، وهو أسرع هدف يلقاه أتلتيكو على ملعبه الجديد في الليجا "واندا ميتروبوليتانو".

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في الوقت ذاته نال أنتوان جريزمان مسجل هدف التعادل للروخيبلانكوس نصيبه من الأرقام الإيجابية، حيث بات مشاركاً بـ120 هدفاً للأتلتي في 166 مباراة، بواقع 90 هدفاً سجلهم و30 قام بصناعتهم.

 

ولكن ذلك الأمر توقف بعد هدفي سيرجيو راموس وجاريث بيل، الذان حملا رقماً سلبياً لأصحاب الديار.

 

تلك هي الثلاثية الأولى التي يلقاها الفريق على ملعبه الجديد في الدوري، بل والقديم أيضاً منذ نوفمبر 2016، على يد ريال مدريد أيضاً.

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