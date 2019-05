بالأرقام - ليفربول الخاسر الأفضل وجوارديولا يكتب التاريخ

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حسم نادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والسادسة عبر التاريخ.

مانشستر سيتي انتصر برباعية أمام برايتون ليضمن اللقب رسميًا رغم فوز ليفربول على ولفرهامبتون بثنائية نظيفة.

وأصبح السيتزنز أول فريق يحقق لقب الدوري الإنجليزي لعامين على التوالي بعد مانشستر يونايتد الذي جلب البطولة 3 مرات على التوالي بين 2006-2007 حتى 2008-2009.

وبالوصول إلى 97 نقطة، فإن ليفربول يستطيع تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في جميع النسخ السابقة عدا الموسم الماضي الذي حقق فيه مانشستر سيتي البطولة مقابل 100 نقطة، كما أنّه الفريق الوحيد الذي يخسر مباراة واحدة فقط في البريميرليج ولا يحصد اللقب.

وشهدت النسخة الحالية 1072 هدفًا في جميع المباريات وهو المعدل الأعلى في تاريخ البريميرليج على الإطلاق.

وتساوى فيسنتي كومباني مع روي كين كثاني أكثر قائد يحقق الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بواقع 4 مرات بينما يعد جون تيري الأفضل بواقع 5 مرات.

4 - have won their fourth title – only (13) and (5) have ever won more in the competition. Champions. pic.twitter.com/ycsy5lif21