الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

بالأرقام | لندن مدينة جميلة يا جيسوس

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أبرز أرقام مباراة وست هام ومانشستر سيتي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عاد جابريل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، لتقديم عروضه الطيبة في زياراته الأخيرة لمدينة لندن.

جيسوس سجل أول أهداف مانشستر سيتي ضد وست هام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل البرازيلي في آخر 5 مباريات لعبها أساسيًا في لندن بجميع البطولات بواقع 6 أهداف.

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كما برز اللاعب مؤخرًا بمساهمته في 17 هدفًا بآخر 10 مباريات لعبها مع مانشستر سيتي مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 5.

وأصبح ملعب لندن الأوليمبي حديقة مانشستر سيتي بتسجيله 18 هدفًا على هذا الملعب بجميع البطولات وهو ما يساوي ضعف أي ملعب آخر.

ويبحث السيتزنز عن تكرار إنجازه بالفوز بالدوري الإنجليزي للعام الثالث على التوالي.

 

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