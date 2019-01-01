بالأرقام .. لعنة روما تُطارد سواريز للعام الرابع على التوالي

السفاح يواصل التخبط حارج "كامب نو"

واصل مهاجم برشلونة لويس سواريز، مسلسل نحسه في مبارياته القارية التي يخوضها بقميص الكاتلان خارج "كامب نو"، وذلك بعد خروجه من موقعة بوروسيا دورتموند بلا أهداف.

وباستمرار معاناة السفاح خارج برشلونة، يكون قد وصل لعامه الرابع على التوالي دون أن يُسجل ولو هدف يتيم في البطولات الأوروبية بعيدًا عن "كامب نو".

وكان المدرب ارنستو فالفيردي وعشاق البرسا يُعلقون آمالهم على المهاجم الأوروجوياني، لتعويض جلوس البرغوث ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، لا سيما بعد توهجه أمام خفافيش فالنسيا في مباراة السبت، بتوقيعه على هدفين بعد مشاركته كبديل في آخر دقائق الشوط الثاني، وبعد عودته من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة.

لكن على أرض الواقع، لم يُقدم المساعدة المطلوبة منه، ليُكمل عامه الرابع بلا أهداف خارج ملعبه، بواقع 19 مباراة، بدأت منذ الفوز على باتي بوريسوف بهدفين نظيفين في أكتوبر 2015.

ويرجع تاريخ آخر هدف سجله مهاجم ليفربول السابق مع برشلونة خارج "كامب نو"، لمثل هذه الأيام عام 2015، عندما سجل هدف في ليلة التعادل مع روما في وجود محمد صلاح، ومنذ ذلك الحين، تُطارده لعنة ذئاب العاصمة الإيطالية حتى هذه اللحظة، رغم نجاحه في تسجيل عشرات الأهداف على المستوى المحلي.