بالأرقام .. كورتوا ثغرة كبيرة في ريال مدريد

أرقام الحارس تتحدث عن نفسها

بصم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على رقم للنسيان، بعد استقباله لهدفين في مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من موقعة "حديقة الأمراء"، بتقدم أصحاب الأرض بهدفي أنخيل دي ماريا، بعد إلغاء هدف جاريث بيل.

وبفشل حارس تشيلسي السابق في الحفاظ على شباكه نظيفة، يكون واصل مسلسل اهتزازه شباكه في كل مبارياته التي خاضها مع الفريق منذ فبراير الماضي.

وما يعكس الخلل الواضح في مركز حراسة المرمى ومعه كذلك الدفاع الملكي، استقبال الشباك لـ31 هدفًا في آخر 34 مباراة، هذا في الوقت الذي سمح فيه زين الدين زيدان بانتقال حارسه الأمين كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، بعد مساهمته في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ثنائية جديدة الليلة ! 👌



⚽️الهدف الأول لمانشستر سيتي

جوندوجان◀️رياض محرز



⚽️الهدف الثاني لمانشستر سيتي

رياض محرز ◀️ جوندوجان #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/va6qvtbLMW — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة هذه القمة هوية متصدر المجموعة الأولى حتى إشعار آخر، بعد تعادل المنافسين الآخرين كلوب بروج وجالطة سراي بدون أهداف في بداية السهرة الأوروبية.