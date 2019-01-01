بالأرقام .. فاردي يتفوق على رونالدو في البريميرليج

المخضرم الإنجليزي يُحقق رقمًا تاريخيًا

قاد المهاجم المخضرم الإنجليزي جيمي فاردي، فريقه ليستر سيتي لاكتساح ضيفه العريق نيوكاسل يونايتد بخماسية بلا هوادة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كينج باور" لحساب الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح هداف موسم المعجزة في تسجيل هدفين من أصل خمسة، ليحافظ على سجله المثالي في آخر 10 مباريات خاضها على أرضه ووسط الأنصار، بهز شباك المنافسين 10 مرات، أقل من سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" بهدفين، وبأربعة عن ساديو ماني، الذي سجل 14 هدفًا في "أنفيلد روود" منذ بداية هذا العام.

وبوجه عام، رفع جيمي غلته التهديفية مع الثعالب في عام 2019 لـ17 هدفًا، على بعد 3 أهداف من أفضل هداف في الدوري هذا العام سيرجيو أجويرو، وهدف وحيد عن أسد اليرانجا ماني، منهم 13 هدفًا في 17 مباراة تحت قيادة برندان رودجرز.

ويبقى الرقم الأهم الذي خرج به فاردي من ليلة الاحتفال على جيوش المدينة بالخمسة، هو تخطي عدد أهداف الأسطورة كريستيانو رونالدو على صعيد الأهداف المسجلة في الدوري الأكثر تنافسية في العالم.

ووصل صاحب الـ32 عامًا لهدفه الـ85 من مشاركته في 183 مباراة في الدوري، متقدمًا على صاروخ ماديرا بهدف، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في صيف 2009 وفي سجله 84 هدفًا من مشاركته في 196 مباراة على مستوى البريميرليج.

يضرب من جديد 🚀



مهما بدت الزاوية صعبة أو مستحيلة 📐

سيسجل ويحتفل 💥



هكذا اعتدنا فاردي 💁‍♂️😅



📊جيمي سجّل حتى الآن 17 هدفًا مع ليستر بالدوري في عام 2019



▪️فقط أجويرو سجّل أكثر بـ 20 هدفًا

▪️وماني بـ 18 هدفًا pic.twitter.com/EL7msuZN8N — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

وأصبح بحاجة لهدف وحيد ليتخطى أسماء أخرى مثل الجالاكيكوس الحالي إدين هازارد، ونينيو ليفربول وتشيلسي السابق فرناندو توريس.