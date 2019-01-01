بالأرقام | عقدة البرازيل مستمرة وميسي يفشل في الرسميات

تعرف على أبرز أرقام كلاسيكو كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين

خسرت الأرجنتين مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل بثنائية نظيفة لتفشل في الوصول للنهائي الثالث على التوالي.

وسجل الهدفين كلًا من جابريل خيسوس في الدقيقة 19 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 71.

منتخب التانجو لم ينجح مرة أخرى في الفوز على البرازيل في أرض الأخير وذلك بخسارته 9 مرات والتعادل في مناسبتين فقط.

كما استمرت عقدة البرازيل بالنسبة للبيسيليستي، إذ كان آخر إقصاء من الأرجنتين للسيليساو في نسخة 1993 وبعدها خرج من البطولة في 1995 و1999 و20004 و2007.

ومنذ تحقيق البطولة، هذه المرة الأولى التي يودع فيها التانجو من نصف النهائي، ففي آخر 5 مناسبات وصل الأرجنتين إلى النهائي 4 مرات وخرجت مرة من ربع النهائي.

ولم يسبق أن خسر البرازيل البطولة حينما ينظم كوبا أمريكا على أرضه.

أما ليونيل ميسي، فرغم تسجيله 4 أهداف ضد البرازيل لكن جميعها في لقاءات ودية من بينها هاتريك في يونيو 2012.

روبرتو فيرمينو قدّم بطولة رائعة في الكوبا بمشاركته في 5 أهداف من أصل 10 سجلها البرازيل في البطولة بتسجيل هدفين وصناعة ثلاثة.

2+3 - Roberto Firmino assisted the first goal and scored the second for 🇧🇷🇦🇷 against ; he has had a hand in five of Brazil's 10 goals so far in the 2019 (scored 2 and assisted 3). Bobby. #CopaAmerica pic.twitter.com/vAulJ39TVS — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2019

ولم يخسر المنتخب البرازيلي في أي مباراة سجل فيها الهدف الافتتاحي بكوبا أمريكا منذ الهزيمة من بوليفيا في 1979.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات لعبها سواء مع المنتخب أو ليفربول بواقع 846 دقيقة وكان آخر هدف استقبله من سالامون روندون في الرابع من مايو.

ووصل داني ألفيس لقائمة أكثر 5 لاعبين مشاركة في مباراة بين الأرجنتين والبرازيل بواقع18 لقاءً.

وأصبح ليونيل سكالوني أول مدرب يخسر أول لقائين له أمام البرازيل في جميع البطولات منذ سيزار لويس مينوتي في 1975 بخسارة 4 لقاءات.

جدير بالذكر أنّ هذا هو النهائي الأول للبرازيل في كوبا أمريكا منذ 2007 والنهائي الأول في المطلق منذ كأس العالم للقارات في 2013.

وحقق السيليساو البطولة 8 مرات عبر التاريخ.