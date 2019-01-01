بالأرقام - طارق حامد.. "مقاتل" في أدغال إفريقيا بمنافسة غير عادلة مع البلايلي والبدري

نرصد لكم أرقام الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة

مقاتل دائمًا داخل الملعب، يعرفه الجميع بالفدائية والدليل على ذلك، مشهد لن ينسى في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الأخيرة رفقة الزمالك أمام نهضة بركان.

طارق حامد لاعب الزمالك مرشحًا للفوز بجائزة أفضل لاعب محلي في قارة إفريقيا مع كلًا من يوسف البلايلي لاعب الترجي في الموسم الماضي الذي انتقل إلى أهلي جدة، وأنيس البدري المهاجم المخضرم للترجي.

طارق حامد ظهر في إياب النهائي الشورت الخاص به ملطخًا بالدماء رافضًا الخروج من اللقاء من أجل اللقاء، رغم تأكيدات الطبيب وقتها أن النزيف الذي سببه جرح قطعي، مستمرًا في أخر دقائق المباراة.

منافسة غير عادلة؟، الجميع يعلم أن طارق حامد سينافس بقوة على الجائزة، ولكنها منافسة غير عادلة بالنسبة له، فإذا نافست اثنان من الأفضل في افريقيا من حيث الشق الهجومي، فلابد يكون لهم بصمات من حيث الأهداف وصناعتها على مدار الموسم، وهذا يعطي ضوءًا عليهم أكثر من لاعب خط الوسط.

ولكن طارق حامد، فمهمته ليس إحراز الأهداف ولكن هو خط الدفاع الأول للزمالك في مبارياته الموسم الماضي وفي أوقات كثيرة ظهر كخط الدفاع الأول والأخير لأنه كان مفسدًا قويًا لهجمات المنافس.

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منذ سنوات كثيرة لم نرى لاعب في هذا المركز منافسًا على الجائزة، فهل يفعلها طارق حامد ويفوز في المنافسة الغير عادلة؟ ..

سنقدم لكم خلال الأسطر التالية ماذا قدم الثلاثي في البطولة الماضية سواء الكونفدرالية بالنسبة لطارق حامد، أو دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للبلايلي أو البدري لاعبا الترجي التونسي؟

طارق حامد - الزمالك

لعب طارق حامد 11 مباراة كاملة، لم يتم تبديله في أي لقاء، بواقع 990 دقيقة، ومن الناحية الهجومية نجح في صناعة 4 فرص أهداف لكن لم ينجح لاعبو الفريق الأبيض في هز الشباك بها.

وفي الناحية الدفاعية الأكثر تواجدًا من ناحية طارق حامد، فقد حقق 14 افتكاك ناجح بواقع 56 % وشتت 21 كرة وأعاق المنافسين من التسديد في 3 مناسبات وقطع 25 كرة.

ومن ناحية التمرير، قام طارق حامد بتمرير 578 تمريرة ناجحة بواقع 81.2 %، منها 74.2 % في أرض الفريق المنافس، مع تحقيق مراوغتين ناجحتين، وحصل على 3 بطاقات صفراء خلال الـ11 مباراة.

أنيس البدري ويوسف البلايلي – الترجي التونسي

لاعب كلاهما 11 مباراة ولكن البدري دخل كبديل في لقاء، وتم تغييره في 3، وعلى الناحية الأخرى تم تغيير البلايلي في 6 لقاءات.

سجل البدري هدفين وصنع واحدًا، والبلايلي 3 أهداف وصنع اثنين، وصنعا الثنائي 26 فرصة الأول 9 والثاني 17.

ومن ناحية التمرير فنسبته لدى أنيس البدري 78.2 % بواقع 258 تمريرة، والبلايلي 72.1 % بواقع 271 تمريرة.