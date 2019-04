بالأرقام| صلاح يخترق حاجز الأهداف العشرين ويحفر اسمه بين أساطير ليفربول

المصري يواصل تسجيل المزيد من الأرقام..

تغلب ليفربول على ضيفه هدرسفيلد بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع 36 للبريميرليج.

سجل المصري محمد صلاح ثالث الأهداف بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد، في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول، ثم أضاف الخامس في الدقيقة 83 بعد تمريرة حاسمة من جوردان هندرسون.

First player to score 20 goals in 2017/18: Mohamed Salah



First player to score 20 goals in 2018/19: Mohamed Salah pic.twitter.com/TE2w50cLeC

صلاح رفع رصيده إلى 21 هدفاً ليسترد صدارة الهدافين في البريميرليج، فيما بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً فأكثر في الموسم الحالي والماضي أيضاً.

💯 - Mo Salah scores in his 1️⃣0️⃣0️⃣th appearance for @LFC. The last player to score in his 100th match for was Fernando Torres in December 2009. #LIVHUD

— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 26, 2019

أيضاً سجل صلاح في مباراته رقم 100 بقميص الريدز، آخر من فعل ذلك كان فيرناندو توريس في ديسمبر 2009.

Most goals scored in first 💯 apps for @LFC

6️⃣9️⃣ MOHAMED SALAH

6️⃣8️⃣ Roger Hunt (1959-69)

6️⃣8️⃣ Sam Raybould (1900-07)

6️⃣4️⃣ Jack Parkinson (1903-14)

6️⃣1️⃣ John Aldridge (1987-89)

6️⃣1️⃣ Albert Stubbins (1946-53)

6️⃣1️⃣ Fernando Torres (2007-11) pic.twitter.com/2bfcsmUEzb — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 26, 2019

كما بات أكثر من سجل في التاريخ بقميص بأول 100 مباراة له، حيث رفع رصيده إلى 69 هدفاً، متفوقاً على روجر هانت وسام رايبولد (68) وجاك باركنسون (64) وجون ألدريدج والبرت ستابينز وفيرناندو توريس (61).

3 - Mohamed Salah has become only the third Liverpool player to score 20+ goals in consecutive seasons for the club, after Robbie Fowler (1994-95 and 1995-96) and Luis Suárez (2012-13 and 2013-14). Greats. #LIVHUD pic.twitter.com/4I7SVmNclS

أخيراً بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً فأكثر في موسمين متتاليين للبريميرليج، بعد روبي فولر (1994-1995 و1995-1996) ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).