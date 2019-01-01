بالأرقام| صدمة مصر وصحوة جنوب إفريقيا.. رصاصة لورش الأولى

أرقام من وداع مصر لكأس الأمم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في مفاجأة كبرى، ودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 على ملعبه، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16.

لم يسبق لمصر الإقصاء من دور يسبق ربع النهائي منذ نسخة 2004 في تونس حين ودعها من دور المجموعات، في النسخ الثلاثة التالية فاز باللقب، وفي الثلاثة التالية لم يتأهل من الأصل، فيما خسر نهائي النسخة الماضية 2017 لحساب الكاميرون.

جنوب إفريقيا بدورها لم تربح مباراة إقصائية في كأس الأمم منذ فبراير 2000 حين تغلبت على غانا 1-0 في ربع النهائي.

فاز المنتخب الجنوب إفريقي أيضاً بمباراتين من آخر ثلاثة، وهو نفس العدد الذي فاز به خلال آخر 18 مباراة (7 هزائم و9 تعادلات).

وحتى اللحظة، محمد الشناوي حارس مرمى مصر هو أكثر الحراس تصدياً في البطولة بـ19 إنقاذ.

أخيراً سجل تمبينكوسي لورش هدف الفوز في شباك مصر، وهو أول هدف له مع جنوب إفريقيا في المسابقة.