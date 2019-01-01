بالأرقام .. سيميوني الدابة السوداء لزعيم الباسك

التشولو يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في مواجهاته ضد بلباو

حافظ أتلتيكو مدريد على سجله شبه المثالي في مواجهاته ضد أتليتكو بلباو، منذ تولي الأرجنتيني دييجو سيميوني القيادة الفنية للهنود الحمر عام 2011.

وتخطى الأتلتي العاصمي ضيفه الباسكي بهدفين نظيفين في سهرة الأحد التي جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" لحساب الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

وبلغة الأرقام، أضحى أتليتكو مدريد مع التشولو، أكثر فرق الليجا انتصارًا على زعيم الباسك في السنوات الثماني الماضية.

وتقابل الفريقيان في 19 مناسبة في عهد سيميوني، حقق خلالهم الغريم التقليدي لريال مدريد الانتصار في 15 مباراة، مقابل تعادلين وهزيمتين، كأكثر أندية إسبانيا تحقيقًا للفوز على عملاق الزمن القديم.

ثلاث نقاط مهمة لكتيبة سيميوني👌 pic.twitter.com/iRCXliHTTe — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 26, 2019

وبهذه النتيجة، يكون الأتلتي قد قفز إلى وصافة الليجا بشكل مؤقت، بالتساوي في عدد النقاط مع بطل آخر نسختين برشلونة، ولكل منهما 19 مباراة، لكن تبقى للبرسا مباراة كلاسيكو الأرض المؤجلة مع ريال مدريد.