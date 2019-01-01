بالأرقام .. ستيرلينج يكتب المئوية الأولى في سجل أهدافه

رحيم يقضي ليلة تاريخية بعد هدفه في إيفرتون

بعد سلسلة من الفرص السهلة الضائعة، بصم رحيم ستيرلينج على هدف تأكيد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 3-1، في موقعة "جوديسون بارك"، التي أعادت فارق النقاط الخمس مع ليفربول في الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالهدف الذي سجله لاعب ليفربول السابق بمساعدة تقنية "عين الصقر"، بعد تجاوز الكرة بكامل محيطها خط المرمى، يكون قد حقق رقمًا خاصًا بالنسبة له، بتدوين مئويته الأولى في أرشيف أهدافه كلاعب.

ووصل رحيم لهدفه الـ100 في مسيرته الاحترافية كلاعب، بواقع 77 هدفًا مع السكاي بلوز و23 بقميص ناديه السابق ليفربول.

وقدم ستيرلينج مستوى مُذهل تحت قيادة الفيلسوف بيب جوارديولا في آخر موسمين، مُسجلاً خلالهما قرابة الـ50% من أهدافه الـ100، منهم 25 هدفًا في الموسم الماضي وأقل منهم باثنين في الموسم الذي سبقه.

عندما تكون وظيفتك آمنة لمدة أسبوع آخر 😅 pic.twitter.com/NdrmYOQap0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

وسجل هذا الموسم ستة أهداف على مستوى البريميرليج، وذلك من مشاركته في 6 مباريات، وعلى بعد هدفين فقط من متصدر قائمة الهدافين زميله سيرجيو أجويرو.