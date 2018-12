بالأرقام| ساوثامبتون يولد من جديد في ليلة إيقاف سلسلة آرسنال

حقق ساوثامبتون فوزاً غالياً للغاية على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

هذا الفوز كان الأول لساوثامبتون على ملعبه الذي خاض عليه 9 مباريات هذا الموسم، ليصبح القديسين آخر فريق يحقق الفوز أخيراً على ملعبه.

Southampton

📊1st win in 9 home PL games - the last team to win a home game in English league football this season

📊End Arsenal’s run of 22 games without defeat in all competitions

⚽️ All 3 goals from headers - had not scored a headed goal in opening 16 PL games pic.twitter.com/PSwaVTko0N — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 16, 2018