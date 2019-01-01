بالأرقام .. ركلات الجزاء تتحول لنقمة على جريزمان

الأنيق يبصم على رقم للنسيان مع المنتخب الفرنسي

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بصم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان على رقم للنسيان مع منتخب بلاده، بعد إهداره ركلة جزاء بقميص الديوك للمباراة الثانية على التوالي.

وفشل الأنيق في هز شباك أندورا من علامة الجزاء، في الركلة التي احتسبت للديوك بعد مرور 28 دقيقة من أحداث الشوط الأول، ليصبح أول فرنسي يُهدر ركلتين جزاء في مباراتين على التوالي في العشرية الأخيرة.

وكان مهاجم برشلونة قد أهدر ركلة جزاء في مباراة أبطال العالم الأخيرة أمام ألبانيا، والتي حسمها رجال المدرب ديديه ديشان بنتيجة عريضة، وصل قوامها لرباعية مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

المثير للدهشة، أن اللعنة التي أصابت جريزمان في آخر مباراتين، جاءت بعد نجاحه في تسجيل كل ركلات الجزاء التي نفذها مع منتخبه، بنسبة نجاح وصلت لـ100% في أول سبع ركلات.

👑 أول لاعب أوروبي يسجل 90 هدف مع منتخب بلاده 👑 pic.twitter.com/lHsR9XQQVz — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

ويحتاج المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز على أندورا، ليبقى في صدارة المجموعة ولو بفارق الأهداف عن تركيا وأيسلندا، وهو ما يتحقق على أرض الواقع، بتقدمه بهدفين نظيفين حتى منتصف الشوط الثاني.