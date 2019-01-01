دي بروينه يُحقق رقمًا خاصًا في تصفيات اليورو

السهم الأشقر يواصل عروضه المخيفة أمام القلوب الشجاعة بالتخصص

قاد صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروينه منتخب بلاده البلجيكي لسحق مضيفه الاسكتلندي برباعية بلا هوادة، في سهرة اليوم التي أقيمت على ملعب "هامبدن بارك"، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأصبح السهم الأشقر أول لاعب ينجح في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة في تصفيات اليورو، وذلك بعد هداياه الثلاث لرفاقه روميلو لوكاكو، توماس فيرمايلين و توبي الديرفيريلد، قبل أن يتكفل بنفسه بتسجيل رابع أهداف المباراة.

وتحول نجم مانشستر سيتي لكابوس بالنسبة للقلوب الشجاعة، بسجله المذهل في المواجهات المباشرة بينه وبينهم، والذي وصل مساء الإثنين لهدفين وخمس تمريرات حاسمة في أربع مواجهات ضد المنتخب البريطاني.

كما واصل المنتخب الاسكتلندي نتائجه المخيبة لآمال مشجعيه أمام الشياطين الحمر، بالتجرع من مرارة الهزيمة أمام بلجيكا في 11 مناسبة، مقابل تعادلين وفوز يتيم في آخر 14 مواجهة بينهما.

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وجاء تألق دي بروينه، ليثبت أنه في طريقه للعودة لمستواه الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي، وذلك بتقديم ست تمريرات حاسمة في آخر 6 مباريات في كل البطولات، وذلك قبل عودته إلى مانشستر سيتي لمواجهة نوريتش سيتي على ملعبه "كارو روود" يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للبريميرليج.