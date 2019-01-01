بالأرقام - تريزيجيه رجل مباراة مصر والكونغو

صاحب الـ24 عامًا أفضل لاعبي المنتخب في البطولة حتى الآن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حصل محمود حسن "تريزيجيه"؛ لاعب منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام الكونغو.

صاحب الـ24 عامًا صنع الهدف الثاني في المباراة، الذي سجله محمد صلاح بنهاية الشوط الأول، ليحقق الفراعنة الفوز بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

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وجاء إجمالي تمريرات تريزيجيه في اللقاء 24 تمريرة، بدقة وصلت نسبتها إلى 83 %، بالإضافة إلى تسديدتين على المرمى، وخلق فرصتين للتهديف، بجانب حصوله على خمسة أخطاء.

وكان رجل لقاء الليلة كذلك هو من سجل هدف الفوز في اللقاء الأول بالبطولة أمام زيمبابوي، ليقود فريقه للتأهل إلى دور الـ16 بعد أن رفع رصيده إلى النقطة السادسة.

ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة منتخب أوغندا في اللقاء المقبل، بالأول من يوليو المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أما الكونغو فتتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط، وتحل أوغندا ثانيًا بأربع نقاط ثم زيمبابوي بنقطة وحيدة.