بالأرقام .. تامي آبراهام يسير على خطى فرانك لامبارد

الدولي الإنجليزي يضرب ولا يبالي في البريميرليج

واصل مهاجم تشيلسي الشاب تامي آبراهام تألقه، بتسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى بيرنلي، في المباراة الجارية الآن على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبلغة الأرقام، أصبح صاحب الـ21 عامًا أول لاعب بريطانية يتمكن من تسجيل 15 هدفًا مع تشيلسي في كل المسابقات، منذ أن فعلها سوبر فرانك العقد الماضي.

وكان سوبر فرانك قد سجل 17 هدفًا في كل المسابقات في موسم 2012-2013، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي لاعب إنجليزي من معادلة أو تخطي هذا الرقم.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح الدولي الإنجليزي في الوصول لهدفه الشخصي رقم 13، فقط لامبارد هو الإنجليزي الوحيد الذي سجل أكثر منه في موسم واحد بقميص البلوز في ثلاثة مواسم.

وبوصوله لهدفه الشخصي رقم 13 في البريميرليج، يكون قد تساوى مع مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ومهاجم ساوثامبتون داني إنجز، على بعد هدف من هداف آرسنال بيير إيمريك أوباميانج صاحب الـ14 هدفًا.

ويحتل جلاد ليستر سيتي جيمي فاردي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا.

ويحتاج تشيلسي لتحقيق الفوز على بيرنلي، لتعزيز مكانه في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.