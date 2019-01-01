بالأرقام| بيونتيك يكسر الصيام وسوسو يعادل رقمه القياسي

المزيد من الأرقام الإيجابية للروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ميلان على فروسينوني بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

شهدت المباراة أول فوز لميلان بفارق هدفين أو أكثر منذ فبراير ضد إمبولي، كما فاز بثلاثة مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ مارس.

في السياق ذاته سجل سوسو هدفه السابع هذا الموسم ليعادل أفضل حصيلة له في مسيرته بموسم 2016-2017.

أيضاً سجل اللاعب ذاته 3 أهداف من ركلات حرة مباشرة لميلان، جميعهم في سان سيرو، كما شارك في 4 من آخر 6 أهداف لميلان في الدوري بواقع هدفين سجلهما وآخرين صنعهما.

أيضاً بات كريستوف بيونتيك مهاجم ميلان ثامن من يسجل 30 هدفاً على الأقل في جميع المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبار، حيث سجل بعد 565 دقيقة بلا أهداف في جميع المسابقات.

أخيراً تصدى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق لثالث ركلة جزاء في مسيرته بالدوري الإيطالي من أصل 20، والثانية له في سان سيرو.