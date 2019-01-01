بالأرقام .. باتشواي البديل السوبر لتشيلسي

لا أحد ينافس البلجيكي في هذه الإحصائية

لعب المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي دور البطل في انتصار تشيلسي الثمين الذي تحقق خارج القواعد على حساب أياكس أمستردام في مواجهات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وشارك باتشواي كبديل على حساب اليافع الإنجليزي تامي آبراهام قبل نهاية موقعة "يوهان كرويف آرينا" بـ20 دقيقة، واحتاج 13 دقيقة فقط لقتل المباراة بهدف الثلاث نقاط.

وبلغة الأرقام، أصبح صاحب الـ26 عامًا البديل السوبر بالنسبة للبلوز، فمنذ موسم 2016-2017، أحرز تسعة أهداف كبديل بقميص البلوز، أكثر بأربعة أهداف من أي لاعب آخر.

20 دقيقة كانت كافية لميتشي من أجل حسم الأمور أمام أياكس 🦇



هل حسم البلوز تأهلهم للدور المقبل بالفوز في أمستردام؟ 👏#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/un8zzkKmAv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

تجدر الإشارة إلى أن فوز تشيلسي جعله يتساوى مع أياكس في عدد النقاط، لكل منهما ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا قبل مباراته مع ليل في السهرة.