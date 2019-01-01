بالأرقام| انهيار صلابة الكاميرون على يد نيجيريا

الكاميرون تنهار في نهاية المطاف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب نيجيريا على نظيره الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

هذا الفوز كان السابع لنيجيريا في آخر 8 مباريات لهم بأمم إفريقيا، الخسارة الوحيدة أتت في الجولة الماضية ضد مدغشقر.

على الناحية الأخرى لم يخسر منتخب الكاميرون مباراة إقصائية قبل تلك، منذ الخسارة في يناير 2010 في ربع النهائي ضد أنجولا 3-1.

فيما تلقى منتخب الكاميرون 3 أهداف ضد نيجيريا، وهو نفس الرقم الذي تلقاه في آخر 9 مباريات بالبطولة.

أخيراً ساهم أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا في 4 من آخر 5 أهداف لنيجيريا، بواقع 3 أهداف وتمريرة حاسمة.