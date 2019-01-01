بالأرقام .. الهلال يتسيد آسيا من جديد وجوميس يصنع التاريخ

الزعيم يعود من اليابان بعدد لا بأس منه من الأرقام القياسية

وضع الهلال حدًا لمسلسل ابتعاده عن الألقاب القارية، بتحقيق دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ قرابة العقدين، بعد تغلبه على مضيفه أوراوا الياباني في عقر داره بهدفين نظيفين.

وخرج الزعيم بعدد لا بأس به من الأرقام القياسية، منها على سبيل المثال عودته لتسيد القارة، بوصوله للقبه الثالث، مقابل 4 مرات في مركز الوصيف، بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، الذي حقق الكأس ثلاث مرات.

وأصبح النادي العاصمي، أول فريق يفوز على فريق ياباني في مباراتي الذهاب والعودة، بعد انتهاء موقعة الذهاب بهدف أندري كاريلو على ملعب "جامعة الملك سعود".

ولم يسبق لفريق سعودي أن توج بالبطولة في اليابان، بالإضافة إلى ذلك، بات الفرنسي بافيتيمبي جوميس أول لاعب أوروبي يُسجل للهلال في نهائي البطولة الآسيوية الأهم على مستوى الأندية.

وتمكن الفريق الهلالي من الثأر لهزيمته أمام نفس المنافس في نهائي 2017، عندما انتهى اللقاء الأول في الرياض بهدف للكل، وعلى نفس ملعب مباراة اليوم "سايتاما 2002"، فاز الفريق المحلي بهدف نظيف.

في الوقت ذاته، أنهى بطل الدوري السعودي الموسم قبل الماضي، احتكار أندية شرق آسيا على اللقب، منذ المرة الأخيرة التي توج بها السد القطري على حساب جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بفضل ركلات الجزاء الترجيحية.

والمفارقة، أن الأسطورة محمد الشلهوب حقق رقمًا من الصعب تكراره، بالفوز بالبطولة للمرة الثانية بعد مشاركته في لقب حققه فريقه بالفوز على جوبيلو ايواتا الياباني في الرياض بنتيجة 3-2 عام 2000.