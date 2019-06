بالأرقام | إنجاز قياسي لأوسبينا ورودريجيز يتألق مع كولومبيا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حقق ديفيد أوسبينا، حارس مرمى منتخب كولومبيا، رقمًا قياسيًا أمام قطر كما أصبح خاميس رورديجيز من أكثر المساهمين في فوز بلاده.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

ووصل أوسبينا إلى 8 مباريات دون استقبال أي هدف في 11 لقاء لعبها في كوبا أمريكا وهو أفضل سجل لحارس مرمى في البطولة بعد أنطونيو زابا الذي حقق النتيجة ذاتها في 14 مواجهة.

وصنع رودريجيز 7 فرص سانحة للتسجيل ضد قطر وهو أكبر رقم للاعب من كولومبيا في آخر 4 نسخ لبطولة كوبا أمريكا.

لاعب ريال مدريد المنتهية إعارته لبايرن ميونخ صنع هدفًا ليصل إلى الرقم 26 ليساهم في 46 هدفًا من 72 مباراة دولية (سجل 22 هدفًا).

7 - James Rodriguez 🇨🇴 created 7 chances against , the most for a Colombian player in a single game of the last four tournaments. Today he gave his 26th assist for his national team; he has had a hand in 48 goals in 74 caps (scored 22). Magic. #CopaAmerica pic.twitter.com/DxjJLEDVcX