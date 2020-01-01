بالأرقام - أوبلاك أم كورتوا؟ من يتفوق؟

مقارنة بين ما قدمه أوبلاك وكورتوا في الدوري الإسباني

اقترب موعد الديربي المدريدي، حيث يستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو بملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وكما هو الحال دائما، يُتوقع أن يشهد هذا النزال الناري مواجهة بين العديد من أفضل اللاعبين في الليجا، بما في ذلك الصراع الذي سيكون بين حارسي مرمى يعتبران من بين الأفضل في العالم.

يتعلق الأمر بتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ويان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

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أوبلاك: 4 مرات زامورا

يكفي أن يشاهد عشاق الكرة أوبلاك على أرضية الملعب لكي يدركوا بأن الحارس السلوفيني فريد من نوعه، حيث يلفت الانتباه في كل مباراةٍ تقريبا. لكن هذا اللاعب البالغ من العمر 27 سنة يحظى كذلك بإحصائياتٍ تجعله فعلا يتربع على عرش حراسة المرمى.

من الجانب الإحصائي، كان أوبلاك أفضل حارس مرمى في الليجا موسماً بعد آخر خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث فاز بشكل متكرر بالجائزة التي تُمنح للحارس الذي تلقت شباكه أقل نسبة من الأهداف في كل مباراة لعبها، على ألا يقل مجموعها عن 28 مباراة.

على الرغم من صحة القول بأن أوبلاك يساعده خط الدفاع الصلب للأتلتيكو الذي يضم أسماءً شهيرة، فإنه لا ينكر أحد استحقاق فوز هذا الحارس بالجائزة أربع مراتٍ متوالية. وإذا عدنا لموسم 2018/19، وهي فترة تعرض خلالها مدافعو دييغو سيميوني لإصاباتٍ متتالية، فقد بقيت أرقام دفاع الفريق الأفضل في الليجا خصوصا بفضل أداء أوبلاك الذي كان يصدّ الكرات الصعبة واحدة بعد أخرى، حيث كان يتدخل بشكل خاطفٍ لصدّ كُراتٍ مستحيلة تحت أنظار الأنصار بملعب واندا ميتروبوليتانو الذين لا يصدقون أعينهم.

في الوقت الحالي، يشقّ أوبلاك طريقه للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الموسم للمرة الخامسة. وإذا تحقق له ذلك، فسيكون في مستوى أسطورتي برشلونة أنتوني راماييتز وفيكتور فالديز، وهما الحارسين الوحيدين اللذان فازا بهذه الجائزة الرفيعة خمس مرات.

كورتوا: حارس مرمى يستمتع بموسم رائع

يعرف كورتوا أيضا ما يعنيه الفوز بجائزة أفضل حارس في الليجا. ويكفي أن نذكر أنه فاز بهذه الجائزة عندما كان يرتدي قميص أتلتيكو مدريد مرتين، وكان ذلك في موسم 2013 وموسم 2014، عندما كان يلعب بموجب عقد إعارةٍ في العاصمة ما بين سنتي 2011 و2014.

يقود الحارس الدولي البلجيكي حاليا قائمة أفضل حراس الليجا لغاية منتصف الموسم. فقد تلقت شباكه فقط 10 أهداف في 17 مباراة، وبذلك فإن نسبة تلقي كورتوا للأهداف في كل مباراة في هذا الموسم تبلغ 0.59 هدف، ويليه حارس مرمى أتلتيك بيلباو أوناي سيمون بنسبة 0.67 هدف، حيث تلقت شباكه 12 هدفا في 18 مباراة، وفي الرتبة الثالثة نجد أوبلاك بنسبة 0.70، حيث تلقى 14 هدفا في 20 مباراة.

ما يثير ارتياح أنصار ريال مدريد مع اقتراب موعد الديربي هو أن أداء كورتوا يتحسن أكثر فأكثر مع مرور الوقت. فقد كان أفضل أداء له من الناحية الشخصية والإحصائية خلال الشهرين أو ثلاثة أشهر الماضية، وهو واثق من أنه سيسعى لتحطيم الرقم القياسي غير المسبوق للحارس الذي عوضه في مرمى أتلتيكو مدريد.

كيف يمكن مقارنتهما في مباريات الديربي المدريدي؟

يُقال إن مستوى الأداء لا يعني شيئا في مباريات الديربي، لكن هذان الحارسان يتوفران على تاريخ حافلٍ بالتميّز خلال هذه المناسبة الكبيرة في العاصمة.

لقد حافظ كِلا الحارسان على نظافة شباكهما في نهاية كأس السوبر الإسباني التي تم تنظيمه في هذا الشهر، وهي مباراة أججت الصراع التقليدي بين أنصار الفريقين. وخلال مسيرتهما، لعب أوبلاك 18 مباراة ديربي مدريدي وتلقت شباكه 19 هدفا، بينما لعب كورتوا 13 مباراة ديربي واستقبلت شباكه 19 هدفا أيضا. وفي تسع مشاركاتٍ لكورتوا في مباريات الديربي، كان يرتدي قميص أتلتيكو مدريد، بينما كان يلعب في صفوف الفريق الملكي في مشاركاته الأربع الأخيرة، وتلقت شباكه 18 هدف مع الأتلتيكو، في حين لم يُسجّل عليه أكثر من هدفٍ واحد مع ناديه الحالي.

سيحاول كِلا الحارسين أن يحافظا على نظافة شباكهما يوم 1 فبراير، فقد يساعد ذلك فريقيهما على الفوز بالمباراة، وسيساهم بشكلٍ كبيرٍ في تحديد الفائز بجائزة أفضل حارس في الليجا عند نهاية الموسم.